10 lugu nädalavahetuseks: pesupulbrikuninga lahutus, orjad ja maskid, lummav kodu, skandaalse pilvelõhkuja looja, Berliini klannide maailm

Räpane lahutus: Eesti pesupulbrikuningas kiskleb naisega vara pärast

Maski, mida kannad, võisid valmistada orjad

IT-mees "armaani" tegi Eesti kaitserahaga osturallit ja avas Ämaris salajase krüptorahakaevanduse

Riigisaladuse loaga IT-töötaja kaevandas Ämari lennubaasis aastaid krüptoraha, ostis Eesti kaitse-eelarvest endale koju kallist tehnikat ning smugeldas baasist välja arvutikomponente, et need veebifoorumites maha müüa.

Skandaalse pilvelõhkuja looja Vilen Künnapu: minu missioon on olla siin ja teha oma värki

Viimasel ajal paistab igamees end arhitektiks pidavat. Eriti need, kes ei suuda ise valmis joonistada ainsamatki hoonet. Ammugi siis veel sellist nagu Vilen Künnapu (72). Saati siis säärast, nagu see Tallinna südalinna Stockmanni vastu kavandatud ehitis, mille eskiis valmis Künnapu käe all. Kunstnik on lasknud isehakanud kõiketeadjatel lärmata ja vaikinud. Nüüd ta kõneleb.