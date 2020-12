Kaljulaid käis hiljuti pealinna ööelu strateegiat tutvustavas arutelus välja mõtte, et võib-olla peaks looma narkomaanidele võimaluse enne aine tarbimist selle ohutuses veenduda. Argumentideks väited, kuidas narkootikumide legaliseerimisega teeme ühiskonnale teene, sest see on odavam ja ka mõistlikum.