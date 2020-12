Eestis on alla neelatud Kremli konks: Rootsit kujutatakse ultraliberaalse sisserändajatest koosneva riigina

Diana Marnot kirjutas koos Ivo Juurveega kahasse NATO stateegilise kommunikatsiooni keskusele Riias uuringu sellest, millised narratiivid on Venemaa peamistel välismaale suunatud kanalitel, Sputnikul, RT-l ning Pervõi Kanalil Baltikumi ning Skandiaaviat puudutavate riikide puhul.

Võrdluses olid aastad 2016 ning 2018, seega oli tegemist vestlusega, kus COVID-19 esile ei kerkinud - või peaaegu, et ei kerkinud - vaktsiinikahtlejate peavoolustumisest tuli siiski juttu.

Kuigi see, et Eestit kujutatakse Vene kanalites pisikese fašistliku riigikesena, pole enam üllatus, siis Marnot tõi välja, et muutunud on see, kuidas kujutatakse NATO tegutsemist siinkandis.

"Kui varem näidati, kuidas NATO teeb "ussi" ümber Venemaa ja püüab alustada kolmandat maailmasõda, siis nüüd näidatakse seda, kuidas muidu nii rahumeelsesse Baltikumi tuuakse NATO sõdureid, et siinset olukorda destabiliseerida ja kuidas NATO väed püüavad muuta siinset kanti sõjatandriks," rääkis Marnot.

Uuringus uuriti ka seda, mida kirjutatakse-näidatakse Vene kanalites Rootsi, Soome, Taani ja Norra kohta. Neid ühendavad peamiselt riikidest ultraliberaalse soo- ja sisserändepoliitikaga paikade maalimine ning sisserändajate kuritegevuse ning moslemite ohtlikusele rõhumine.

"Need lood on täiesti tasakaalustamata, eriti Taanis. Näidatakse, et see riik on sisuliselt moslemite kontrolli all, ta on abitu ja jõuetu. Näidatakse, et moslemid ja sisserändajajad on ühel pulgal, tegemata seejuures vahet, kust need sisserändajad pärit on."

"Rootsi kohta samamoodi. Me teame, et tõepoolest, Rootsis on neid elemente, kes võib-olla ka radikaliseeruvad, aga see ei anna mitte mingisugust alust seda laiendada tervele riigile ja rahvale. Jäetud on edukalt mulje, et riik kutsub koguaeg juurde neid sisserändajaid ja maksab veel neile peale sotsiaaltoetust ka."