Eesti džässitari Jaapanis laineid löönud album jõuab kodupublikuni

Susanna Aleksandra sõnul on muusika lahutamatu osa tema isiklikust kujunemisloost. „Muusika on mulle õpetanud lahkust ja leplikkust ning andnud julgust võtta riske ja eksperimenteerida. Laulmine, helilooming ning sõnade kirjutamine aitavad mul maailmas orienteeruda ja end väljendada,“ ütleb Susanna Aleksandra. Albumil „The Siren“ on peamiselt artisti originaallooming, mis inspireeritud džäss-, popp- ja folkmuusikast. „Oma muusikas soovin alati jutustada lugusid, mis ühel või teisel moel peegeldavad ka minu isiklikku kasvu ja erinevaid eluhetki - avada end kuulajale nii artisti kui ka inimesena,“ lisab Susanna Aleksandra.

Muusiku, saatejuhi ning Eesti jazz-skeene veduri Reigo Ahvena hinnangul tõestab „The Siren“, et Susanna Aleksandra on vaatamata noorusele väljakujunenud artist. „Susanna muusikat kuulates pole enam tarvis, ega isegi võimalik, analüüsida vokaalset tehnikat või sõnumi usutavust. Julgen väita, et artist kanaliseeribki „Muusikat“ suure algustähega tõustes kõrgemale muusikuelu argisusest ja viies kuulaja rändama enda valitud radadele – olgu selleks kaunid südatalviselt jäätunud Eesti rannad (The Siren), New York City Greenwich Village põiktänavad (Your Path) või Pedra Do Sal favelatrepid Rio De Janeiros (Summer Came Early). Albumi muusika, seaded ning ka selle salvestusi iseloomustavad kristallselged otsused ei jäta kahtlustki: Eesti pole vokaaljazzi Grammyle olnud kunagi lähemal kui „The Siren-iga“,“ jätkub Ahvenal albumile ohtralt kiidusõnu.

Albumi arvustused on ilmunud arvukates Jaapani väljaannetes ning jazz-portaali Mikiki kriitik Eisuke Sato hinnangul on Susanna Aleksandra hääl elegantne ja tema scat-il justkui tiivad – kord sensuaalne, kord vaoshoitud, ning see on kriitiku sõnul märk professionaalsusest. „Susanna suudab oma häälega vaigistada maailma nii, et on kuulda nööpnõela kukkumist. Seda suudavad vähesed artistid,“ on öelnud helilooja ja poliitik Imre Sooäär.