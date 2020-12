Nad vist usuvad jätkuvalt, et 1980ndatel aastatel Nancy Reagani sõnastatud "Just Say No!" ongi toimiv uimastiennetusstrateegia. Kel huvi, selle lähenemise tulemuslikkuse kohta saab lähemalt lugeda kasvõi Wikipediast: https://en.wikipedia.org/wiki/Just_Say_No

Lühidalt: hilisemad uuringud näitavad, et see lähenemine tegelikult tulemust ei andnud.