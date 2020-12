Vadim Štepa Putini mammutesinemisest: kõverpeeglite imperaator ei suuda ikka veel mõista, miks tema eest NATO-sse pagetakse

Selle ürituse jälgimine meenutab kõverpeeglite toa külastamist. Kõik paistab seal hoopis teistmoodi kui reaalsuses. Alustagem kasvõi Putini valveremargiga, et „pole midagi hinnalisemat kui otsesuhtlus rahvaga." Ainult et rõhuv enamus neist, kes saalis küsimusi esitavad, on spetsiaalselt valitud ajakirjanikud varem kokku lepitud teemadega.

Ning sellele vaatamata tekib show juhil tihti kontrast isegi nendega. Putin ujutas meid nagu alati üle ilusate arvudega, mis pidid näitama, et mööduva aasta jooksul Venemaa majandus isegi pandeemia tingimustes mitte üksnes peaaegu et ei kukkunud, aga mõneti koguni tõusis. Küsimused ise tõid ta tagasi siiski pärismaailma, sest keskendusid konkreetsetele küsimustele ning tahes-tahtmatult demonstreerisid Vene kriisi ulatust, mida pole propagandaga enam võimalik varjata.

Väikesed unustamised