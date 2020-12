Nädal kommentaariumis: Hitleril oli kaks silma ja Helmetel ka

Esmaspäev, 14. detsember

Viimaste nädalate uudised on meedias toonud pildile erinevad koroonavaktsiini-arendused ja vaktsiini oodatakse ka Eestis. Kirjanik Olev Remsu võttis oma arvamusloos luubi alla koroona-konspiroloogia („Salasõnumid valgustatutele. Kas koroonapandeemia on vaktsiinitootjate vandenõu või hiinlaste biorelv?"). Kommentaariumis oli piisaval arvul ka neid, kes üritasid kolumnist Remsuga sel teemal kaasa mõelda.

https://epl.delfi.ee/artikkel/91958211/kolumn-olev-remsu-salasonumid-valgustatutele-kas-koroonapandeemia-on-vaktsiinitootjate-vandenou-voi-hiinlaste-biorelv

karuott Urmas: „Olev Remsu on ajakirjanike vandenõu külgede täitmiseks. Ainuke mida ma Remsu sulest olen lugenud ja mis ei tundu naeruväärsena, on see, millega tal endal on vahetu kogemus elu jooksul olnud. Kui ta hakkab mingitel globaalteemadel sõna võtma, siis kisub asi rappa."