Mari-Vivian Ellam: kirikute lahtihoidmine on kuritegu? Kristlane on tänapäeval raskem olla kui homoseksuaal

Staažikas ajakirjanik röögatab oma Facebooki-seinal tõekaugelt, et valitsus paneb kõik kinni ja ainult kirikud jätab lahti. Mõned inimesed muretsevad vanade inimeste pärast, kes kirikus käivad. Aga et õpetajate keskmine vanus on väärikas, ei tule ühtaegu enam meeldegi. Tõesti hirmus - väiksel hulgal inimestest on võimalik kord nädalas tund-paar istuda paigal avaras ruumis üksteisest mitme meetri kaugusel, maskid ees.

Mina olen veendunud kristlane ja viimase aja sündmuste valguses olen pisut segaduses, kas peaksin pahandama või mõista püüdma. Kas peaksin pahameeletormi kirikute osas võtma isiklikult? Imestama paneb siiski küll: miks ometi selline hüsteeria?

Vähemuste vaenaja sümbol