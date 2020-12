Olen end viimastel kuudel korduvalt tabanud arusaamiselt, et kaaslaste tunnete, seisukohtade ja arusaamade märkamine ning mõistmine on distantsilt töötades keerulisem, kuid varasemast olulisemgi. Ometi olen pidanud ka tõdema, et maskiga on kattumas meie tahe väljendada empaatiat.