FAKTIKONTROLL | Kas Tõnis Lukasel on õigus, et koroonapiirangute raskusastme ja viirusnakatumiste vahel ei ole otsest seost?

9. detsembri saates "Esimene Stuudio" väitis kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa), et "võrdluses teiste riikidega, võib öelda, et ega niisugust üks-ühest seost piirangute raskusastme või tõsidusega ja viirusnakatumise tulemusega ei ole."

KONTROLL

Lukase väite kontrollimiseks vaatame andmeid, kuidas erinevad piirangud mõjutavad riikide nakkuskordajat.

16. novembril avaldatud Austria uurimuses märtsi ja aprilli koroonameetmete kohta on välja toodud erinevate koroonapiirangute potentsiaalne mõju nakkuskordaja vähendamisele. Uurimusest selgub, et erinevatel meetmetel, näiteks väikeste kogunemiste keelustamine või riigi lukkupanek, on väga varieeruv mõju. Näiteks massikogunemiste keelamise efektiivsus võib väga suurel määral erineda. Samas kindlamalt saab väita, et üks tõhusamaid meetmeid on väikeste kogunemiste keelamine (restoranide sulgemine, kodust töötamine jne), kuid testimisvõimaluste suurendamine või tervisekontrollid riigipiiridel on minimaalse mõjuga.

ERR-ile antud kommentaaris kinnitas üks uurimuse tegijatest, et "Ühte ülitõhusat ja alati toimivat abinõud pole olemas. Alati on tarvis vaadata laiemat konteksti, kohalikke eripärasid ja seda, kus epideemiakõveral parajagu ollakse." Selle põhjal saab öelda, et kindla raskusastmega piirangud ei saa garanteerida ühtlasi tulemusi igas riigis, ent mõned piirangud on oluliselt efektiivsemad kui teised ja mida varem meetmed rakendatakse, seda tõhusamad nad on.

Ka BBC on leidnud, et meetmete rakendamise kiirus mõjutab oluliselt nende tõhusust, mida võis järeldada, kui Saksamaal oli paljude teiste riikidega sarnased meetmed, ent rakendas need varem ja haigestumus oli madalam. Samas artiklis tuleb ka välja, et haigestumus ei sõltu mitte ainult meetmete raskusastmest, vaid ka sellest, kuidas neid rahvas vastu võtab ja järgib.