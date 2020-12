Jaan Männik: Rootsi peaepidemioloog räägib teksastes ja kampsunis koroonastatistikast empaatiata

Rootsi avatud koroonastrateegia on sattunud kriitika alla. Olen alates märtsist jälginud päris põhjalikult, kuidas Rootsi olukord on arenenud, võitluses koroonaviiruse vastu. Taustaks võib mainida et olen elanud 40 aastat Rootsis, viimased 28 aastat Eestis ja 7 aastat mujal kokku 75 aastat. Olen saanud oma hariduse Rootsis, esimestes algkooli klassist kuni tehnikaülikooli lõpetamiseni.

Rootsi on väga arenenud riik mitmel alal, ja ka arstiteaduse alal, aga nende heaoluriik näitab kergeid lagunemise tendentse. Kuidas on võimalik, et riik läks võitluses koroonaviiruse vastu nii viletsalt, et sattus nii suure kriitika alla.

Rootsi Terviseameti peaarst Anders Tegnell sai kevadel küsimuse: "Miks teie teete sellise eksperimendi mida keegi teine ei tee?" Tegnell vastas, et kõik teised teevad eksperimendi nimega "lockdown", meie ei tee mingit eksperimenti, meie teame mis on õige, nimelt selline avatud strateegia.

Teised ei tea