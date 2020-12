Ausalt, must masendus tabas mind ja vaevalt, et ainult mind. Eeldan, et üldiselt loodavad kõik eestlased, et nende valitsejateks pürivad erakonnad või siis vähemalt need kes on pääsenud riigikokku, teevad palehigis tööd Eesti riigi säilimise ja edu nimel. Ja seda sõltumatult maailmavaatelistest erinevustest ja punastest joontest.