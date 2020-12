Koroonaviiruse uue tüve levik purustas miljonite brittide jõuluootuse

Briti kõrgeimate tervishoiuametnike sõnul on uus tüvi kuni 70% nakkavam, kuid mingeid tõendeid pole selle kohta, et see oleks ühtlasi surmavam või reageeriks vaktsiinile kuidagi teistmoodi. Viirus levib aga sedavõrd nobedasti, et Briti peaministri Boris Johnsoni sõnul ei saa kuidagi teha kõigile brittidele jõulukingitust ja lubada neil veeta pühad lähedastega koos.