Siim Valmar Kiisler paistab on teinud rahu oma südamega, mõistes olulist. Taolises Isamaas talle tulevikku ei ole. Muutub kas Isamaa või tema. Üllar Saaremäe paistab olevat puust, mis keerulisel hetkel teeb ise südamega valiku, see on tugev puu. Mihhail Lotman, mees kelle teksti teravus oli selline, et lugeja naeratas, tundes ära sõna suuruse, on suursugusest majakast saanud suitsunurga lambiks. Palun väga vabandust, sest arvan, et majakas on seal sees olemas, kuid konjunktuursuste kirjutamine EKRE lighti õigustuseks peab olema raske isegi tema klaviatuurile.