Reinsalu 2021. aasta suur küsimus: kuidas vaktsineeritutele QR-koodiga liikumisvabadus tagasi anda

Isegi kui tahta välisministriga enne pühi tema tegevusest rääkida, jõuavad ta kolleegid plaane muuta. Reedel, vahetult enne Eesti Päevalehe intervjuud, ilmusid uudised, et rahandusministri ja EKRE juhi Martin Helme teada on koroonaviirus Hiina biorelv. Kui Reinsalult selle kohta intervjuu alguses uurisime, tippis ta ümber palava pudru. Ei, valitsusel pole tekkinud infot, et viirus oleks inimtekkeline, kinnitas Reinsalu. Aga et Helmega mitte suuski risti asetada, lisas ta, et arvamusi on erisuguseid. Faktivabad arvamused on teistest riikidest Eesti valitsusse nähtavasti jäädavaks tulnud.

Reinsalu rääkis veel sellest, kuidas vaktsiini saanud inimesed taas vabaks teha, ning oma erakonna olukorrast ja koroonakriisist tekkinud eelarvemiinuse kontrolli alla saamisest.