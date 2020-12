Kui juba iga kodumaise filmi kinolinadele jõudmine on sündmus omaette, võib sama öelda Eesti filmi mõtestava raamatu saabumise kohta. Neid on kirjutatud võrdlemisi vähe ja eri tasemel. Tristan Priimäe Pimedate Ööde filmifestivali ajal esitletud „101 Eesti filmil” on selles kontekstis hea võimalus jääda pikaks ajaks kodumaise kino paremikku raamivaks maamärgiks.