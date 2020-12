Aasta põllumees: mu lehmadel on ikka väga tšill elu!

„Isa ütles, et nüüd on lõpuks mees ka majas,” naerab Kaja Piirfeldt (37), kui kaks kuud pärast aasta põllumehe tiitli pälvimist kodutalu kontoris auhinnatseremooniat meenutab. Ta on esimene selle tiitli saanud naine. Laual seisev trofeegi on mehe keha järgi voolitud.

Paar nädalat enne aastaarvu vahetumist lasub jõuluootuses Remmelgamaa talu hoovis tüüne kargus, mis ei anna kuidagi edasi laudaukse taga peituvat vaatepilti. Lauta sisenemine viib külalise lehmade Narniasse, mis on täis pulbitsevat lusti ja energiat. Jõulude ajal on talus ikka kombeks piimaandjatele preemiaks leiba viia ja kui perenaine lõhnavate käärudega lehmadele läheneb, lakuvad suured tänulikud keeled peale maiuse puhtaks sõrmed ja varrukadki, et ükski puruke kaotsi ei läheks.

Tegelikult pole leivaviilu vajagi, et külma ilma eest lauta varjule tulnud lehmadega sõbruneda. Remmelgamaa loomad limpsivad ja nühivad ninaga üle kõik ihuliikmed, millega neile läheneda, olgu selleks või fotograafi selg