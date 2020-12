Kodusõjas hävinud Süüria taastamine maksab sadu miljardeid. Kes tasub arve?

2011. aasta algul alanud president Bashar al-Assadi režiimi vastastest meeleavaldustest käivitunud Süüria kodusõda on nõudnud sadu tuhandeid inimelusid. Peale selle on paljudes piirkondades hävinud hädavajalik taristu, eriti on kannatada saanud energiarajatised. Linnades on puruks pommitatud elamud, veevärk ja kanalisatsioonisüsteem. 2017. aastal hindas Maailmapank, et ligi kolmandik Süüria hooneid on hävinud või tõsiselt kahjustada saanud.

Kuidas edenevad taastamistööd sõja järel varemetesse jäänud riigis?