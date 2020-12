PÄEVA TEEMA | Oudekki Loone: vaba riik salapolitseid ja mõttekontrolli ei vaja

Neil kas on andmed, et PBK-lt saadete tellimine kuulub rahvusvaheliste sanktsioonide alla või ei. Kui neil on kahtlus „võimaliku rikkumise suhtes", siis peaks politseiasutus suutma ise kindlaks teha, millega on tegu, mitte nõudma, et Tallinna linn nende tööd teeks. Kujutage ette, kui politsei peataks teie auto ja ütleks „meil on kahtlus, et te võite olla joobes, palun tehke kindlaks, kas see on nii. Ja kui te tõesti joobes olete, siis te enam edasi sõita ei või". Absurdne? Täpselt nii aga Tallinnaga tehti.

Niisugusel käitumisel saab olla ainult üks mõte - poliitiline, anda Eesti elanikele teada, et Kõlvart kaitsepolitseile ei meeldi.