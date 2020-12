3 VÕRRATUT RETSEPTI | Silja Luide teistmoodi jõuluroad

​​​​​​​Aega kulub 40 minutit; jätkub kaheksale

Neid pirukaid tasub süüa soojalt, seega juba jahtunud pirukad oleks hea üles soojendada. Pohlasalati ja sibulamoosiga on need mõnus suupiste. Kreeka pähklid lisavad täidisele mõnusalt krõmpsu, kuid need võib vabalt välja jätta. Väga hästi sobib pirukasse tükeldatud suitsusink.

Vaja läheb

400 g (1 pakk) võiga pärmi-lehttainast

300–400 g verivorsti

peotäis tüümianilehti

50 g hakitud Kreeka pähkleid

soola, musta pipart

2 muna

Kui kasutad külmutatud tainast, siis aseta see kaks-kolm tundi enne küpsetamist külmkappi sulama.

Võta verivorsti sisu naha seest välja ja haki võimalikult peeneks. Haki pähklid ja koos tüümianilehtede, ühe lahtiklopitud muna ja jahvatatud musta pipraga sega need verivorsti sisuga läbi.

Rulli tainaplaate jahusel pinnal pisut suuremaks. Laota neist kahe keskosale verivorstisegu, määri ääred teise lahtiklopitud munaga ja tõsta kummalegi üks tainaplaat peale. Vajuta ääred tugevasti kokku ja määri pirukad pealt ülejäänud lahtiklopitud munaga.

Aseta pirukad küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ja küpseta ahjus 200-kraadisel kuumusel 20–25 minutit, kuni tainas on pealt kuldpruun ja krõbe ning sisu läbi küpsenud. Lase pärast ahjust võtmist umbes kümme minutit taheneda ja lõika siis viiludeks.