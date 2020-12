On seal keegi? Kauge raadiolaine tekitab kosmosest elu otsijates elevust

Läinud nädalal jõudis meediasse info, et maaväliste signaalide otsimiseks alustatud teadusprojekt Breakthrough Listen võib olla esimest korda midagi huvitavat leidnud. Vastavat teadustööd alles kirjutatakse, kuid mõnes projektiga seotud inimeses tekitas teadmine nii suurt elevust, et see jõudis meediasse juba enne avaldamist. Projektiga tegelevad teadlased tõttasid rõhutama, et suure tõenäosusega oli leitud raadioanomaalia taas tingitud maapealsest inimtegevusest või muudest proosalistest põhjustest. Tavatu sagedus kadus eetrist veidi pärast avastamist ja seni pole seda rohkem tabada õnnestunud. Ja ikkagi...