Alar Heikla: Huawei vajab aega, et tõestada oma süütust

Oleme pidanud tõrjuma väiteid, justkui peituks meie telekommunikatsiooni seadmetes julgeolekuoht.

Kuu algus tõi Huaweile rõõmustava uudise, kui IT- ja väliskaubandusminister Raul Siem avaldas Eesti Päevalehele, et ta pole kunagi andnud ametnikele sisendit sidevaldkonna turbemäärusest kui Huawei määrusest. „Ma olen isegi sõna otseses mõttes öelnud, et me ei tohi jätta ka sellist muljet, et see on Huawei määrus. Vastasel korral devalveerub määruse sisu," ütles Raul Siem.

Valitsuse sidemääruse eelnõu ripub praegu siiski Eestis Huawei kohal Damoklese mõõgana.