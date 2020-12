Urmas Sõõrumaa: kui ei ole tervet inimest, pole ka riigikaitset ega maksuraha

Eesti olümpiakomitee president ja ettevõtja Urmas Sõõrumaa tunneb muret, et ühtelugu räägitakse tervise asemel haigustest ning tervist edendavate tegevuste jaoks on poliitikutelt keeruline tuge leida.

„Praegu ei ole ühtegi seltskonda, kes õhtul kodus, töö juures, koosolekul või söögilauas ei räägiks tervisest. Ainus häda on, et suur osa ühiskonnast mõtleb seda tehes haigustest,” ütles Sõõrumaa. „Haigeks jäävad reeglina inimesed, kellel on nõrk immuniteet, kellel on näiteks kaasuvad südame-veresoonkonna või hingamisteede haigused.”

Eesti elanike tervis on üks Euroopa kehvemaid.