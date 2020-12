Uudised

Eesti teine epideemia: julmad manipuleerijad pumpavad inimesi rahast lagedaks

• Politsei ja pangad hoiavad peast kinni. Inimestelt petetakse luiskelubadustega välja miljoneid, järele jäävad võlad ja ahastus.

• Kelmide skeem on nagu arvutimäng. 1. tase – inimene konksu otsa. 2. tase – raha ära. 3. ja 4. tase – vint peale, ohvrist võib saada kurjategija.

• Tihti on ohvrid nii ära tinistatud, et kui pank palub mitte mingil juhul tehinguid teha, nõutakse ikkagi raha ülekandmist.