VÄLK JA PAUK | Mihkel Tamm: Mis mind närvi ajab? Sinu arvamus

Elus on palju rohkem halle toone, aga aina enam troonib mustvalge.

Näiteks miks on vaja panna jõulupuu poliitilisele skaalale? Üks asi on tõesti see kentsakas lugu sealt Rakverest, kus arutati, kas jõulupuu võib olla gei või peab olema kristlane (justkui teineteist välistavad mõõtmed).

Ent jõulupuu sattus minu jaoks maailmavaatelisele skaalale ka täiesti süütus olukorras, kui istusin ühel õhtul tuttavaga laua taga, kus mulle sai järsku selgeks, et ka kuuse tuppa toomine on maailmavaateline küsimus. Nimelt peegeldavat see Eesti metsa ja looduse vastasust.

Kas üha ideoloogilisemaks muutuv ühiskond on hea?