NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: lähikontaktsed Paunveres

„Kas tõesti?” paneb vana rätsepmeister pressraua käest. „Ah et asjad on sedasi... Kus te siis...”

„Kirikus, ikka kirikus!” seletab Kiir õnnelikult. „Eks jumala ingel ise aitas. Teele seisis ju minust hulk maad eemal, ei vaadanud mu poolegi, aga mis see aitab, kui saatus teisiti tahab! Piisas sellest, et olime ühes ruumis ja palun väga – tänasest olen mina Teele lähikontaktne! Terviseamet ise ütles! Hihii! Küll nüüd Toots teeb suured silmad!”

„Võin saada küll!” itsitab punapea. „Ma justkui tundsin kirikus, et tõmbetuul kandis sülge näkku. Ju see Teele oma oli!”

Käigu põrgu Toots ja kõik need teised... põllumehed... ja see Arno Tali ja... Lõpuks juhtus ikka nii, et just mina... Jorh Aadniel Kiir... rätsep... olen Teele lähikontaktne!

„Mis ta muud on!” hüüab Kiir suures joovastuses. „Ma teadsin, et see niimoodi läheb! Käigu põrgu Toots ja kõik need teised... põllumehed... ja see Arno Tali ja... Lõpuks juhtus ikka nii, et just mina... Jorh Aadniel Kiir... rätsep... olen Teele lähikontaktne! Lähikontaktne! Kui ilus sõna! Mamma! Papa! Ma olen Teele lähikontaktne!”