Eesti Päevalehega vestelnud paariterapeutide sõnutsi pole koroonaaeg Eestis paaride suhetele üksnes roosiliselt mõjunud. Seejuures nentisid kõik kuus terapeuti, et vastuvõtule tulijate arv on suurenenud, sest soovitakse oma suhteid parandada. Omavahelised konfliktid on teineteisega nelja seina vahel aega veetes rohkem esile tulnud.