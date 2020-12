Üllatavad teemad, paljastavad uurimused ja inspireerivad persoonid ehk valik 2020. aasta parimatest lugudest

Pealinna kolemajade edetabeli tipus on väga erineva ajalooga hooned. Paljude saatus on tänaseni lahtine, kuid on neidki, mis on äsja saanud uue omaniku. Loos saad lugeda Tallinna kesklinna suurtest maa-aladest, mis võivad lähiaastatel tundmatuseni muutuda. Aga ka mõisatest, mis võiksid pealinna kaunistada. Igal paigal on oma lugu, üks põnevam kui teine.