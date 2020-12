KULTUURIBIIT | Kunstnik Sandra Jõgeva playlist

Jõgeva loomingut iseloomustab eksperimentaalsus ning püüd raamidest välja murda – seda nii materiaalsel kui ka mõttelisel tasandil. Kui küsida kunstniku käest, et kuidas ta suhtub muusikasse, vastab ta, et ta ei kuula muusikat tihti. “Kindlasti on see diapasoon hästi kitsas – ma kuulan juba aastaid samu laule mingitel loetud, kuid emotsionaalselt laetud hetkedel. Näiteks värske armumine, mingi uus projekt, millesse kirglikult suhtun, lähedase surm või üleüldse lein,“ sõnab Jõgeva.

Siiski soostus Sandra Jõgeva kokku panema väikese valiku talle emotsionaalselt mõjuvatest lauludest, mis on kunstnikule aeg-ajalt vaimseks toeks olnud.

David Bowie "Rock'n'Roll Suicide"

See laul seostub mulle kummalisel kombel ühe inimesega, kellest olen mõelnud teha dokumentaalfilmi, kuigi tegu on hoopis Eesti kunstnikuga, kel traagiline saatus. Ma rohkem hetkel ei paljastaks. Aga see on laul on minu jaoks temast!

Raul ja Ülo "Miks sa ei olnud valmis?"

Pandeemiaaastal, kui olen lisaks leinanud oma 14.12. 2019 ootamatult surnud isa ning olen olnud sunnitud ebamäärasesse tulevikku lükkama oma poolelioleva kahe dokumentaalfilmi mõne võtted ("Kunst ja külm sõda", "Mare Tralla") sel lihtsal põhjusel, et välismaa on meie eest kinni, on vahel vaja väikest ilmutust. Niimoodi mõjus PÖFFil nähtud Rasmus Merivoo uus film "Kratt", mis kahjuks kinodesse jõuab alles aprillis. See on filmi alguslaul, kaks veidra aktsendiga väliseesti laulikut.

Rodriguez "Cause"

Eelmine keerulisel ja emotsionaalselt rusuval ajal nähtud film, mida nägin ja mis mõjus ilmutusena, oli "Searching for Sugarman" 2013.a. alguses. Mõne kuu pärast alustasin "Armastuse..." võtetega.

Bob Dylan "Subterranean Homesick Blues"

Kindlasti ei oleks "Sugarman" mulle ilmutusena mõjunud, kui ma nii väga ei armastaks Bob Dylanit.

Pink Floyd "Wish You Were Here"

Seostub mu vanemate sõbra ja minu hinnangul Eesti kõigi aegade parima skulptori Ülo Õunaga, kelle näitusel KUMUs see helitausta osa oli.