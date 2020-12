Eestlanna Šotimaalt: panime piiri koroonapaanikas Inglismaa ees kinni. Toetus iseseisvusele püstitab uusi rekordeid

Siiani on kõik neli üksust juhtinud piirkonniti. Esialgne otsus, et kuni kolmel majapidamisel on lubatud jõulude ajal viis päeva ühe katuse all veeta, muudeti vaid nädal hiljem. Lisaks sellele, et nüüd võivad pered koos olla vaid 25. detsembril, suletakse 23. - 27. detsembrini Šotimaa ja Inglismaa vaheline piir. Põhiseaduslikult sellist piiri ei eksisteeri, ent Šoti valitsus kinnitas, et kõik mitte-hädavajalikud piiriületused on sel perioodil keelatud, et limiteerida viiruse levikut.

Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon on otsuseid tehes olnud suhteliselt pragmaatiline ja jätnud mulje, et võtab kuulda oma meedikutest nõustajaid.