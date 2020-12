MIS SAAB HOMME? | Eno Astok: mu naabrimees on loll venelane. Miks ma temaga leppima pean?

Mõnikord on tulnud ette, et olen pidanud temaga vene keeles suhtlema, sest nii on lihtsam jutuajamisega kiirelt lõpule jõuda. Tunnen siis häbi, et koolis vene keele tunnis keskendusin põhiliselt vaid paberlennukite valmistamisele. Tema on nendes emotsioonides süüdi. Tal on küll Eesti kodakondsus, aga kuidas ta selle sai ja miks ta veel Venemaale ära kolinud ei ole, sellest ma aru ei saa. Olen koju ostnud 7 suitsuandurit, sest tulekahju korral oleks see naabrimees mu ainus lootus ja surmast õudsem tunduks veel vaid olla tänuvõlglane eestivenelasele.