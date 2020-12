FOTOD | Selgusid tänavused Lemba ja Wiiralti stipendiumide saajad

Artur Lemba nimelisele loomingulisele stipendiumile said kandideerida klaveri-, heliloomingu ja muusikateaduse eriala üliõpilased. Konkursile laekus 12 taotlust bakalaureuse, magistri- ja doktoriõppe tudengitelt, esindatud olid nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kui ka mainekad rahvusvahelised kõrgkoolid. Valikukomisjoni kuulusid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Ajaloomuuseumi, Eesti Heliloojate Liidu ja Eesti Interpreetide Liidu esindajad.

„Komisjon tõstis taotlejate puhul esile mitmekülgsust ja kõrget motiveeritust, samuti selgete eesmärkide olemasolu nii erialases loomingulises tegevuses kui ka õppetöös. Kõigil kandidaatidel on tugev tulevikupotentsiaal valitud erialal, mida kinnitab juba nende praegune aktiivne osalemine Eesti muusikaelus,“ märkis Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Madli-Liis Parts.

Eduard Wiiralti nimelise stipendiumi valikukomisjoni kuulusid kunstikõrgkoolide, Eesti Kunstimuuseumi, Eesti Kunstnike Liidu, Tartu Kunstnike Liidu ning Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse esindajad. Eksperdid rõhutasid konkursi kõrget taset – kokku laekus 27 taotlust nii bakalaureuse- kui magistritaseme kunstitudengitelt nii Eesti kui välismaa kõrgkoolidest. „Noorte loovisikute sihikindlus ja kunstiliste valikute julgus on imetlust väärt. Lõppvalikusse jõudnud stipendiaatide puhul tõsteti esile nende väga selgelt välja kujunenud isikupärast ja jõulist loojapositsiooni, eksperimendijulgust meediumide ja materjalidega, traditsioonide, poeesia ja elulise praktikaga,“ tõi välja Kultuuriministeeriumi kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre.

Kultuuriministeerium on Artur Lemba ja Eduard Wiiralti autoritasude seadusjärgne pärija ning stipendiumifondid kogunevad autoritasudest, mis kogutakse Lemba ja Wiiralti teoste kasutamise eest. Stipendiumide andmise eesmärk on edendada muusika- ja kunstiüliõpilaste iseseisvat õppe- ja loomingulist tööd ning võimaldada enesetäiendamist. Artur Lemba nimelist stipendiumit summas 2000 eurot annab Kultuuriministeerium välja alates 2018. aastast, Eduard Wiiralti nimeline stipendium loodi 2004. aastal ja selle suuruseks on 3000 eurot. Wiiralti pärandi suurim hoidja Eesti Kunstimuuseum lisab Wiiralti stipendiumile omalt poolt eluaegse kuldkaardi, millega stipendiaat pääseb kõigisse muuseumi filiaalidesse alati tasuta. Eesti Kontsert jagab stipendiaatidele priipääsmeid oma 2021. aastal korraldatud kontsertidele.