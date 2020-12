Laenu võtmine pole tõepoolest unikaalne oskusteave. Valitsus võtab laenu ju kinnitades, et hiljem korjab ta selle raha oma kodanikelt kokku ja maksab laenuandjale tagasi. Loeb, mida sellega tehakse ning kui kriis ei too uut kvaliteeti, on raisus nii kriis kui raha. Eelmise majanduskriisi pingutused tõid meile euro, tänu millele oleme täna tugevamad. Kuid mida toob see kriis, ei tea isegi lahkuv riigipea.