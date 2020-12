Usun, et presidendi vastustest said tuge kôik need inimesed Eestis, kes sôltumata oma toimetulekust vôi ametipostist peavad loomulikuks vaba maailma väärtusi ja tôekspidamisi. Kes usuvad Eestisse ja tema tulevikku, hoolivad ja austavad kôiki inimesi, kes siin elavad. Viimasel kahel aastal valitsev räuskav ja solvav toon on nende suur mure. Seetôttu on tore vahelduseks kuulata intervjuud, kus saad öelda, et "ôige, just, ja ka mina arvan nii".