RAAMATUBLOGI: Kui ilmub uus Kepler, on jõulud päästetud

Küll aastad tormavad... Ammuks see oli, kui Lars Kepler – tegelikult on nime taga abielupaar Alexander ja Alexandra Coelho Ahndoril – mullistasid krimkamaailma teosega „Hüpnotisöör”... Aga see oligi ammu, üle kümnendi tagasi. „Peegelmees” on Joona Linna sarja kaheksas raamat.