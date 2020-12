Jaanuaris avatakse Tallinnas Exploreri maja seinal linnaruumi kunstinäitus “Ööpildid”

Esimesena avatakse näitusel Kristi Kongi teos “Roosa pilv”. Maalikunstnik Kristi Kongi on peamiselt tuntud õlimaalide ja installatsioonide poolest, kus tegeleb värvi ja valgusega. “Ööpiltide” jaoks loodud teosel on Kongi pannud värvid ja valguse liikuma.

“Terve viimane aasta on pakkunud rohkem aega jälgimiseks ja mõtisklemiseks,” kirjeldab kunstnik teose idee lähtepunkti. “Seetõttu tundus oluline kujutada õhus lendamist, pilvede sees liikumist.”

“Kaasaegne kunst linnapildis väärtustab avalikku ruumi ja laseb välja paista kunstnike ideedel. Näitus linnaruumis on üks viise, kuidas jätkata töötamist uues reaalsuses, saades aina olulisemaks olukorras, kus siseruumides viibimine on piiratud,” ütleb KKEKi juhataja Maria Arusoo. Koostöö Exploreri majaga sai alguse 2019. aastal, kui KKEKi kureeritud näitus “Tiira-taara, tuia-taia, pimesikk tuli meie majja” EKKMis laienes Brit Pavelsoni ja Sissela Jenseni teosega “Pehme grotesk” Exploreri seinale.

Kristi Kongi (1985) on tunnustatud maali- ja installatsioonikunstnik, kes keskendub oma töödes värvile, valgusele ja ruumile, teostades maale sageli installatiivselt või kohaspetsiifiliselt. Enamasti loob ta suuri, kõikehõlmavaid värviküllaseid ruumiinstallatsioone, mis ühtviisi mõtestavad nii teoste eksponeerimispaika kui ka kohti, kus kunstnik on viibinud. Kongi on olnud Köler Prize’i nominent (2016). 2017. aastal hinnati tema tegevust Konrad Mäe preemiaga. Ta on Eesti Kunstiakadeemia maaliõppetooli dotsent.

Exploreri ärihoone on Tallinnas Mere puiestee ääres asetsev maja, mille fassaadil on kasutatud Eestis ainulaadset lahendust: kõiki seinu katavad LED-paneelid, mis võimaldavad kuvada 360 kraadi ulatuses nii staatilist kui liikuvat pilti. Sisuliselt on kogu hoone fassaadi võimalik kasutada suure ekraanina.