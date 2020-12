On ahvatlev väita, et Trump on sellegipoolest kahjustanud USA valimissüsteemi ning Ameerika põhiseaduslikku demokraatiat üldisemalt. Viimase nelja aasta jooksul on erakordselt sageli öeldud, et Trump on lõhkunud teatud normid, mis on demokraatia toimimiseks üliolulised. Need kirjutamata reeglid tagavad, et kaks peamist erakonda teevad koostööd, et inimeste tahet austatakse ja et poliitika ei mandu vägivallaks. Kui president neid norme eirab või ründab, need lagunevad, muutes demokraatia võimatuks.

See mure oli kindlasti õigustatud. Kuid paradoksaalsel kombel näib, et Trumpi rünnakud on Ameerika demokraatiat pigem tugevdanud kui nõrgestanud.