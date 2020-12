Terviseametist lahti lastud Simmo Saar vaktsineerimiskava kritiseerimist ei kahetse: kodanikujulgust peaks meil rohkem olema

Terviseameti juht Üllar Lanno vallandas eile oma kommunikatsioonijuhi Simmo Saare selle eest, et juhtivametnik möödunud nädalal riigi vaktsineerimisplaani avalikult kritiseeris.

Terviseameti juht Üllar Lanno ütles eile, et on kurb, kuna te ei käinud kunagi oma muredega tema jutule. Kas see vastab tõele?

Ma olen tegelikult probleemidele viidanud erinevates formaatides, see on kindlasti tema poolt ülekohtune jutt. Ma ei tea, mida ta sellega mõtles, et ma pole tema jutul käinud - kas ta mõtles, et ma pole tema kabinetti marssinud ja öelnud, et nii, nüüd aitab, või mõtles ta seda, et ma pole probleemidest koosolekutel rääkinud. Sest seda viimast ma olen kindlasti teinud. Ma olen probleemidele viidanud ja valukohti tõstnud esile terve aja terviseametis töötades.