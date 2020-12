Psühholoog: jõuluistumisel on haigestumise risk väike, aga riski realiseerumise tagajärg tõsine

Kohe on ukse ees jõulud. Kui suuremaid jõulupidusid soovitatakse vältida, siis väiksemaid perekondlikke jõuluistumisi korraldatakse ikka ja neid pole ka riik ära jätta soovitanud. Samas kaasneb sellega viiruse leviku oht, sest kui kokku tulevad eri põlvkonnad ja juba täiskasvanuks saanud õed-vennad, siis võib haigus ühest leibkonnast teise hüpata.

„Pole kindlust, et peol haiguse saad. Risk on väike, aga riski realiseerumise tagajärg tõsine. Sellised olukorrad ongi väga keerulised. Pole õiget vastust, iga inimese enda otsus on austust väärt,” lausus Uusberg.