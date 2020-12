LUGEJA KIRI | Mida ütles Jeesus homoseksuaalsuse kohta?

Mida ütles Jeesus homoseksuaalsuse kohta? Endine meediajuht Mart Kadastik küsis provokatiivselt sellise küsimuse, soovides näidata, et Jeesus selle teemaga ei tegelenud.

Ta ei ole ainuke, kes püüab sarnast trikki kasutades väita, justkui Jeesusel pole homoseksuaalsusega probleemi. Tegemist on võhiklikkusega ja see näitab, et piibliõpetust ei tunta.

Mille abil loo autor Mart Kadastiku väidet ümber lükata üritab?