PÖÖRANE AASTA: Ester Öpik lahendas Terviseametist lahkudes kriisi veel ka unenägudes. Päev haaval olukord muutus ja täna ta unes enam tööd ei tee

Kas kriisidest tingitud frustratsioonist karjusite ka kellegi peale? Või oleksite tahtnud karjuda?

Ei. Emotsionaalseid arutelusid oli küll. Karjumine on alandav nii sellele, kes karjub kui ka sellele, kelle peale karjutakse.

Kui palju oli öid, mil ei saanud murest, pingest või töömõtete tõttu magada?

Ma magan hästi. Ei mäleta, et uinumisega oleks olnud raskusi. Hiljem, kui ma Terviseameti tööst kõrvale jäin, lahendasin kriisi unenägudes. Päev haaval olukord muutus ja täna ma unes tööd ei tee.

Mis ametit oleksite tahtnud kriisi ajal pidada, et säilitada enda tervist või veel enam ühiskonna aitamisele kaasa aidata?

Mul oli aasta esimeses pooles pidevalt mitu rolli. Kevadel olin samal ajal regioonijuht, hädaolukorra staabijuht ja vahepeal ka hädaolukorra juhi asetäitja. Meie pink ei olnud pikk. Kuigi olukord on siiani pingeline, siis olen tänulik, et sain töötada koos paljude väga võimekate kolleegidega ning panustada elanikkonna tervise hoidmisse ja turvalisusesse.