Läänemaal asuv Matsalu on Eesti kõige mainekam rahvuspark, rahvusvahelise tähtsusega märg- ja linnuala. Matsalu laht on juba 1957. aastast range kaitse all. Nüüd on keskkonnaamet otsustanud 1997. aastast kehtivat kaitse-eeskirja muuta ja see on pahandanud nii kohalikke, looduskaitsjaid kui ka teadlasi.

Praegu moodustab Matsalu rahvuspargi territooriumist poole looduslik sihtkaitsevöönd, millest keskkonnaamet plaanib muuta ligi 20 000 hektarit lõdvemalt reguleeritud piiranguvööndiks.