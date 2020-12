MIS SAAB HOMME? | Kadri Mägi-Lehtsi: vähki saaks ravida odavamalt, tulemuseks seejuures ka parem elukvaliteet

Teame, mis on nakatumiskordaja, mitu inimest haigestub või sureb. Ainuüksi testide tegemiseks on riik eraldanud 100 000 000 eurot. Paraku on haiguseid tuhandetes kordades enam kui vaid see üks.

Teaduse arenedes teame üha enam, et üks ja sama haigus on siiski erinevatel inimestel erinev. Nii on näiteks kopsuvähk pigem üldmõiste ja kuigi iga patsiendi jaoks on tema haigus individuaalne, siis meditsiini suudab eristada vähemalt 52 erinevat histoloogilist kopsuvähi vormi ning kaasaegsed geenitestid suudavad leida mutatsioone enam kui 300 vähigeenis ja paljude taoliselt leitud vigade vastu on olemas täppisravimid.

Milline võiks näha välja Eesti uus tiigrihüpe tervisevaldkonnas? Loe edasi artiklist.

Avaldame Eesti Päevalehe arvamuskonkursile "Mis saab homme?" saadetud paremaid lugusid 3. jaanuarini.