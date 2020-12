MIS SAAB HOMME? | Jüri Ginter: ostuhullusele pidurit! Häbenen tänini enda soovi osta nailonsokid ja nailonsärgid

Miks me oleme jõudnud praegusesse olukorda, kus me kulutame ressursse oluliselt kiiremini, kui need taastuvad? Miks me tekitame nii palju reostust ja prügi? Miks me upume omaenese asjade sisse?

Selle asemel, et olla inimene, on tähtsaks muutunud omada asju. See muudab meie staatust võrreldes teistega. Kellel on kallim auto, kell vm, on kõrgemal, kui need, kes käivad jala ja ei kasutagi kella.

Mis on siin lahendus? (Loe edasi artiklist.)

