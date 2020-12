FAKTIKONTROLL | Kas COVID-19 on pärit Hiina biolaborist, nagu väidab Martin Helme?

16. detsembril andis Martin Helme Pildiraadiole intervjuu, kus ta väitis järgnevat: “Kui me mõtleme, mis asi on koroona - koroona on ju biorelv. Sellest ei räägita, see ei ole viisakas teema.” Ning lisas siis sellele: “COVID-19 ei ole loomulik viirus. Ta on toodetud või manufakteeritud asi, mis on kas plehku pannud või välja lastud Hiina biolaborist.”

KONTROLL

Miks ei saa SARS-CoV-2 olla pärit laborist?

Praeguseks on üksteisest sõltumatud uurimisrühmad üle terve maailma teinud tuhandeid analüüse, milles uuritakse SARS-Cov-2 genoomi. Kui viirust oleks laboritingimustes muudetud või sellega manipuleeritud, oleks seda genoomi infost näha. Näiteks oleks näha spetsiifilisi geneetilise koodi lõike, kuid selliseid leide ei ole teadlased tuvastanud.

Samuti on levival koroonaviirusel näha geneetilisi tunnuseid, mis viitavad, et antud viirus on kokku puutunud elusolendi immuunsüsteemiga ja ei ole aretatud Petri tassis.

Lisaks viitab koroonaviiruse looduslikule päritolule ka evolutsiooniline tõestus - SARS-CoV-2 genoom on ülesehituselt sarnane teiste koroonaviirustega ja selle praegused mutatsioonid on sarnased teiste koroonaviiruste looduslike mutatsioonide tüüpilise mustriga minevikus.

Ka ei ole võimalik, et SARS-CoV-2 on välja aretatud teisest viirusest. Kõige lähedasem viirus geneetiliselt SARS-CoV-2-le on RaTG19, mis kannab 96% ulatuses sama geneetilist informatsiooni. Antud kontekstis on 4% erinevus 800 nukleotiidi, mis on mikrobioloogide seisukohalt suur vahe. Evolutsiooni käigus tekiks selline vahe 50 aastaga. Laboritingimustes oleks võimalik maksimaalselt kompenseerida 20-30 nukleotiidi erinevust.

Miks COVID-19 ei ole biorelv?

Teadlased on leidnud piisavalt geneetilist tõestust, et koroonaviirus ei saa olla välja aretatud Hiina laborites. Küll aga leiavad teadlased lisaks nendele veel teisigi põhjuseid, miks Hiina ei oleks kasutanud ka mitte hüpoteetiliselt COVID-19 viirust biorelvana.