Viimasel ajal on seoses haldusreformiga riigi ja omavalitsuste ootused tugevalt muutunud. Riik loodab rohkem omavalitsustele ja eeldab sageli, et kolme aastaga on omavalitsused „valmis ehitatud". Tegelikkuses päris nii see ei ole. Sageli on omavalitsuse ja riigi suhted projektipõhised ning suuremat pilti koos ei vaadata. Leian, et see tuleneb sellest, et nii riik kui ka omavalitsus ei mõista sageli teineteise väljakutseid.