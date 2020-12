Päätnitsapäiv ehk märter Paraskeva mälestuspäev on Setomaa Saatse nulgast pärit inimeste jaoks aasta tippsündmus.

Tõesti, skandaal skandaali otsa Tallinnas on kohalikud maainimesed pannud õlgu kehitama. Kas tõesti millegi paremaga tegelda ei ole?

Setomaal on aga ka omad valupunktid.

Me elame piiri ääres ja me sidemed on Petserimaaga väga sügavad. Juba aasta otsa sisuliselt ei ole inimesed saanud külastada omakeste haudasid teisel pool piiri Petseris ja piirkonnas.