Toomas Lepp ETV eileõhtusest programmist: enneolematu, järeletegematu, originaalne ja värske Hercule Poirot. Jõuluõhtul

Teame, et Eesti — see on meie riik, visioon on vaade tulevikku ja tele peaks olema õhusild, mille kaudu riik oma tulevikku vaatab ja seda oma kodanikele mõtestab.

Riiki esindavad ETV-s inimesed, kes teevad saateid. Selleks annab riik neile raha.

Eesti (Rahvusringhäälingu) riigi seadus ütleb, et ETV on oma saadete, programmide ja muude meediateenuste tootmisel ja edastamisel sõltumatu ning lähtub üksnes seaduse nõuetest. Veel ütleb seadus, et ETV eesmärk on kaasa aidata Eesti Vabariigi põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmisele.