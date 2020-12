PÖÖRANE AASTA: Paavo Nõgene kardab, et teine koroonalaine tuleb pikk ja piinav kõigile, mistõttu tuleks valitsusel 2021 kõik muud teemad panna pausile

Kas koroonakriis päästis Eesti tänase valitsuse?

Eesti valitsus on selles kriisis kokkuvõttes väga hästi hakkama saanud. Loomulikult on palju asju, mis võinuks olla tagasivaates teisiti, aga ka valitsuse, kõikide maailma riikide valitsuste jaoks on see olnud ootamatu periood ja kõigil riikidel ja valitsustel on tulnud teha mitmete halbade valikute seas vähem halbu valikuid.

Milline olnuks Eesti valitsuse koosseis, kui koroonakriisi poleks tulnud?

Kui ei oleks olnud koroonakriisi, oleks olnud kindlasti midagi muud. Kuna me ei saa kunagi teada, mis see muu oleks olnud, siis ei saa ka sellele küsimusele vastata.