PÖÖRANE AASTA: Edward Laane kardab, et suurem nakatumislaine on veel ees ja viirus taandub märtsi lõpuks. Ja uus tõehetk on sügisel

Koroonakriisil oli Eestis sel aastal kaks lainet – kevadine ja nüüd, talvel. Kuidas on need sinu jaoks erinevad?

Kevadine kriis ja sügisene kriis on minu jaoks vägagi erinevad. Koroonaviiruse tagasitulek ei ole tegelikult üllatus. Tegemist on niinimetatud külmetushaigusega ja koroonaviiruse levik peaks käima käsikäes külmetushaiguste hooajaga. Seetõttu arvan, et suurem nakatumislaine on veel ees ja loodetavasti viirus taandub uue aasta märtsi lõpuks või aprilliks.

Järgmisel sügisel selgub, kui tõsiselt koroona meid veelkord tabab. Minu jaoks oli kevad oluliselt lihtsam. Nakatumine toimus praktiliselt ühe korraga ühe nädala vältel. Riik läks lukku, inimeste omavahelised kontaktid vähenesid oluliselt ja sellega viirus ei saanud edasi levida. Nüüd on ikkagi ühiskond palju lahtisem, mis annab viirusele võimaluse levida ja ei tohi ka ära unustada külmetushaiguste hooaega.